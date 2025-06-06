В Омске ввели новые запреты на парковку

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в пятницу, 6 июня 2025 года, что на Левобережье введут дополнительные запреты на парковку транспорта.
«Данная мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной остановки и стоянки транспортных средств», — пояснили глава города.
Парковку запретят на следующих участках дороги в Кировском административном округе:
- дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» будут установлены на четной стороне улицы Ватутина напротив строения № 29 в районе АЗС
- знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор», установят на участке дороги от дома № 22 по улице Ватутина до пересечения с улицей Ватутина в обоих направлениях.
В департаменте транспорта водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. За нарушения предусмотрен штраф, а также помещение транспорта на спецстоянку.