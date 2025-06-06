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В Омске ввели новые запреты на парковку

Они будут действовать в Кировском административном округе.

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Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в пятницу, 6 июня 2025 года, что на Левобережье введут дополнительные запреты на парковку транспорта.

«Данная мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной остановки и стоянки транспортных средств», — пояснили глава города.

Парковку запретят на следующих участках дороги в Кировском административном округе:

  • дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» будут установлены на четной стороне улицы Ватутина напротив строения № 29 в районе АЗС
  • знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор», установят на участке дороги от дома № 22 по улице Ватутина до пересечения с улицей Ватутина в обоих направлениях.

В департаменте транспорта водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. За нарушения предусмотрен штраф, а также помещение транспорта на спецстоянку.