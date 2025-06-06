Роспотребнадзор Башкирии предупреждает о риске заражения лептоспирозом

Роспотребнадзор в Башкирии предупреждает от риске заражения лептоспирозом. Это острая природно-очаговая инфекция, передающаяся от животных к человеку, с поражением капилляров, мышц, печени, почек и интоксикацией, часто с желтухой.
Она распространяется в местах с густой речной сетью, паводками и заливными лугами.
Лептоспиры гибнут при кипячении и при 60 за 20−30 минут, но сохраняются несколько месяцев в холодной влажной почве и воде.
Заболевание начинается остро с температуры до 39−40°C, головной боли, ломоты в пояснице и мышцах, усиливающейся при движении. Инкубационный период — 3−20 дней, но чаще 6−14.
Для профилактики важно защищать пищу и воду от грызунов, ограничить купание в пресной воде, использовать защитную одежду и перчатки при работе на ферме.