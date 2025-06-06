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Роспотребнадзор Башкирии предупреждает о риске заражения лептоспирозом

Инфекция распространяется в местах с густой речной растительностью, паводками и заливными лугами.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Freepik

Роспотребнадзор в Башкирии предупреждает от риске заражения лептоспирозом. Это острая природно-очаговая инфекция, передающаяся от животных к человеку, с поражением капилляров, мышц, печени, почек и интоксикацией, часто с желтухой.

Она распространяется в местах с густой речной сетью, паводками и заливными лугами.

Лептоспиры гибнут при кипячении и при 60 за 20−30 минут, но сохраняются несколько месяцев в холодной влажной почве и воде.

Заболевание начинается остро с температуры до 39−40°C, головной боли, ломоты в пояснице и мышцах, усиливающейся при движении. Инкубационный период — 3−20 дней, но чаще 6−14.

Для профилактики важно защищать пищу и воду от грызунов, ограничить купание в пресной воде, использовать защитную одежду и перчатки при работе на ферме.