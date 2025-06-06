Жительнице Иркутска помогли списать долг по коммуналке в 100 тысяч рублей

Жительница Ленинского района Иркутска, проживающая на улице Баумана, получила от управляющей компании квитанцию с задолженностью и пенями на сумму более 100 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, после обращения женщины в прокуратуру района была проведена проверка.
— Установлено, что заявительнице, в нарушение требований закона управляющей организацией была необоснованно начислена сумма задолженности и пеней в размере более 100 тыс. рублей за коммунальные услуги, — поделились правоохранители.
В результате вмешательства надзорного органа руководителю управляющей организации внесено представление об устранении нарушений. Требования прокуратуры были исполнены в полном объеме — произведен перерасчет платежей, а неправомерно начисленная сумма долга полностью списана.