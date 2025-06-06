Жительнице Иркутска помогли списать долг по коммуналке в 100 тысяч рублей

Жительница Ленинского района Иркутска, проживающая на улице Баумана, получила от управляющей компании квитанцию с задолженностью и пенями на сумму более 100 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, после обращения женщины в прокуратуру района была проведена проверка.