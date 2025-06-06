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Омичи остались без дынь — 20 тонн груза не пустили из Казахстана

Подозрительный груз задержали на границе специалисты Россельхознадзора.

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Источник: Комсомольская правда

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области задержали на пункте пропуска «Черлакский» 20 тонн дынь. У груза, который пытались провести в Омскую область из Казахстана, не было необходимых документов.

Как пояснили в ведомстве, у партии свежих дынь был недействителен фитосанитраный сертификат. В документе не было информации о производителе.

«Такие нарушения создают угрозу попадания на территорию РФ растений-вредителей», — сообщили в ведомстве.

В итоге дыни пришлось везти обратно, и до омичей они не доехали. Перевозчика привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

В целом с начала 2025 специалисты Россельхознадзора вернули в Казахстан уже 243,827 тонны грузов.