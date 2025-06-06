В Челябинске спроектировали автоматическую пушку для борьбы с дронами

Эта система первая подобная в России. Она способна поражать летающие цели управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также дробью. Находясь в боевом положении, турель по звуку определяет вид и примерное местоположение дрона, затем находит его с помощью камер и стреляет подходящим типом боеприпаса. Дальность поражения составляет полкилометра. Чем крупнее цель, тем дальше пушка способна её распознавать. БПЛА самолётного типа массой более 300 килограммов она может замечать на расстоянии 1,2 километра. Более лёгкие образцы техники видит в полукилометре от себя. Небольшие квадрокоптеры быстро вычисляет, если они находятся на удалении полутора сотен метров.