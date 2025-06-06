Стену Виктора Цоя закрашивают в Москве

Виктор Цой родился в Ленинграде в семье инженера Роберта Цоя и учительницы физкультуры Валентины Гусевой. После девятого класса Цой поступил в Ленинградское художественное училище им. Серова, чтобы стать художником-оформителем, но из-за увлечения музыкой был отчислен на втором курсе за неуспеваемость. В 1981 году он вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским основал группу «Гарин и Гиперболоиды», позже переименованную в «Кино».