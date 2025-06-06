Стену Виктора Цоя закрашивают в Москве

Стену солиста группы «Кино» Виктора Цоя закрашивают на Старом Арбате в Москве. Об этом в пятницу, 6 июня, стало известно «Вечерней Москве».
По информации «ВМ», ведутся реставрационные работы.
Виктор Цой родился в Ленинграде в семье инженера Роберта Цоя и учительницы физкультуры Валентины Гусевой. После девятого класса Цой поступил в Ленинградское художественное училище им. Серова, чтобы стать художником-оформителем, но из-за увлечения музыкой был отчислен на втором курсе за неуспеваемость. В 1981 году он вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским основал группу «Гарин и Гиперболоиды», позже переименованную в «Кино».
В конце 1980-х годов группа «Кино» достигла пика популярности благодаря альбомам «Ночь» (1986) и «Группа крови» (1988). Однако Цой трагически погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе на 35-м километре трассы Слока — Талси в Латвии. По официальной версии, он уснул за рулем, и его автомобиль «Москвич-2141» столкнулся с автобусом «Икарус».
Фанаты группы в 1990 году, после смерти легендарного музыканта, создали стену Цоя на Арбате. За годы существования ее не раз закрашивали. Недавно там появились граффити, посвященные умершему рэперу Паше Технику. Через некоторое время стене вернули прежний вид.