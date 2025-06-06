Патриарх Кирилл в Минске сказал об отношениях православной и католической церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Минске высказался об отношениях православной и католической церквей, пишет БелТА.
Так, глава Русской Православной Церкви сказал, что выступает за развитие отношений с Римско-католической церковью. Он заметил, что у православной и католической церквей за последние годы сложились добрые отношения.
— В том числе с теми понтификами, которые возглавляли Католическую церковь, — отметил он.
Патриарх отметил, что он сам — сторонник развития отношений между двумя церквами. И пояснил, что эти отношения могли бы стать важным фактором, который посодействовал бы «примирению там, где идут войны». А также это стало бы «важным фактором развития доверия между странами и народами».
Еще Патриарх прокомментировал недавний разговор президента России Владимира Путина с Папой Римским Львом XIV, пояснив, что президент России говорил с понтификом как с главой государства Ватикан и как с главой католиков, часть которых проживает и в России, являясь российскими гражданами.
— Поскольку сама доктрина христианства призывает людей к миру и даже к любви, то какое же другое послание могут обратить лидеры христианских церквей в контексте даже политических дискуссий — именно призывать людей к таким отношениям, которые соответствовали бы евангельским нормам, — констатировал глава РПЦ.
Еще Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом святого Даниила Московского.
Мы писали, что 6 июня Александр Лукашенко проводит встречу с Патриархом Кириллом.