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Патриарх Кирилл в Минске сказал об отношениях православной и католической церкви

Патриарх Кирилл в Минске высказался по развитие отношений с католической церковью.

Источник: Комсомольская правда

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Минске высказался об отношениях православной и католической церквей, пишет БелТА.

Так, глава Русской Православной Церкви сказал, что выступает за развитие отношений с Римско-католической церковью. Он заметил, что у православной и католической церквей за последние годы сложились добрые отношения.

— В том числе с теми понтификами, которые возглавляли Католическую церковь, — отметил он.

Патриарх отметил, что он сам — сторонник развития отношений между двумя церквами. И пояснил, что эти отношения могли бы стать важным фактором, который посодействовал бы «примирению там, где идут войны». А также это стало бы «важным фактором развития доверия между странами и народами».

Еще Патриарх прокомментировал недавний разговор президента России Владимира Путина с Папой Римским Львом XIV, пояснив, что президент России говорил с понтификом как с главой государства Ватикан и как с главой католиков, часть которых проживает и в России, являясь российскими гражданами.

— Поскольку сама доктрина христианства призывает людей к миру и даже к любви, то какое же другое послание могут обратить лидеры христианских церквей в контексте даже политических дискуссий — именно призывать людей к таким отношениям, которые соответствовали бы евангельским нормам, — констатировал глава РПЦ.

Еще Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом святого Даниила Московского.

Мы писали, что 6 июня Александр Лукашенко проводит встречу с Патриархом Кириллом.