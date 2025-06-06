Патриарх Кирилл в Минске сказал об отношениях православной и католической церкви

Патриарх отметил, что он сам — сторонник развития отношений между двумя церквами. И пояснил, что эти отношения могли бы стать важным фактором, который посодействовал бы «примирению там, где идут войны». А также это стало бы «важным фактором развития доверия между странами и народами».