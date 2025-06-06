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Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников

Рогов предложил разработать единый учебник русского языка для соотечественников.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил разработать единый учебник русского языка и истории для соотечественников, проживающих за рубежом.

«Настало время приступить к созданию единых учебников русского языка и истории для наших соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы не только показать силу русского слова и культуры, но и противостоять попыткам фальсификаций, двояких трактовок и подмен исторических понятий», — сказал Рогов РИА Новости.

Кроме того, по его словам, также предстоит проработать вопрос возможности открытия центров русского языка для молодежи за рубежом.

Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о его проведении как дня, посвященного одному из официальных языков ООН, было принято Всемирной организацией 20 февраля 2010 года.