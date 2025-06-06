Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников

«Настало время приступить к созданию единых учебников русского языка и истории для наших соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы не только показать силу русского слова и культуры, но и противостоять попыткам фальсификаций, двояких трактовок и подмен исторических понятий», — сказал Рогов РИА Новости.