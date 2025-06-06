Свердловский суд остановил дело экс-министра Старкова из-за его отъезда на СВО

Напомним, Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Василия Старкова к 6,5 годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. Он обвинялся в получении взятки в 4 млн руб. за подряды на содержание дорог. Кроме того, его лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На его имущество наложен арест, и он взят под стражу.