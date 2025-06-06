Музей хлеба в Петербурге отремонтировали с нарушениями

Прокуратура обнаружила нарушения при ремонте Музея хлеба, расположенного на улице Михайлова в Калининском районе Петербурга. Учреждение расположено в доме-памятнике Н. А. Пастухова. Проверка ведомства показала, что помещения в музее на двух этажа сделали ремонт. Но есть нюанс — работы подрядчика не согласовали с городским Комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).