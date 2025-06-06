В Иркутске закроют проезд по дублеру улицы Ширямова до 30 июля

В Иркутске закроют проезд по дублеру улицы Ширямова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, ограничение начнет действовать с восьми утра 12 июня. Стоит отметить, что речь идет только об участке в районе спортплощадки возле дома на Байкальской 237.
— До 20:00 30 июля будет закрыто движение транспорта по улице Ширямова (дублер), — поделились в администрации.
Проезд решили закрыть из-за проведения работ по восстановлению трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф». Водителям стоит быть внимательными на дороге и учитывать изменения при выборе маршрута.