В Иркутске закроют проезд по дублеру улицы Ширямова до 30 июля

В Иркутске закроют проезд по дублеру улицы Ширямова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, ограничение начнет действовать с восьми утра 12 июня. Стоит отметить, что речь идет только об участке в районе спортплощадки возле дома на Байкальской 237.