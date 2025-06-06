Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске закроют проезд по дублеру улицы Ширямова до 30 июля

Ограничение начнет действовать с 12 июня.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске закроют проезд по дублеру улицы Ширямова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, ограничение начнет действовать с восьми утра 12 июня. Стоит отметить, что речь идет только об участке в районе спортплощадки возле дома на Байкальской 237.

— До 20:00 30 июля будет закрыто движение транспорта по улице Ширямова (дублер), — поделились в администрации.

Проезд решили закрыть из-за проведения работ по восстановлению трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф». Водителям стоит быть внимательными на дороге и учитывать изменения при выборе маршрута.