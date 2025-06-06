В ГД одобрили проект о защите религиозных символов

Законопроект направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов — крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель проекта — защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.