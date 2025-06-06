В ГД одобрили проект о защите религиозных символов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о защите религиозных символов основных вероисповеданий, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
«Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 926231−8 “О внесении изменения в статью 3 федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”, — сказано в решение комитета.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД постарается оперативно рассмотреть данный законопроект. Норма, по его словам, обеспечит бережное и уважительное отношение к религиозным символам, защитит чувства верующих.
Законопроект направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов — крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель проекта — защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.