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В городе Миллерово установили оборудование на поврежденной из-за БПЛА телевышке

Резервное оборудование завезли и установили на телевышке в городе Миллерово.

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Источник: Комсомольская правда

В городе Миллерово после атаки БПЛА установили резервное оборудование для подачи телесигнала. Об этом сообщили в районной администрации.

— В связи с повреждением телевизионной вышки, специалисты Ростовского центра РТРС утром 5 июня доставили резервное оборудование. Сейчас оно установлено, ведутся наладочные работы, — прокомментировали власти.

При перебоях в вещании рекомендуют обращаться по телефону Ростовского центра РТРС.

Напомним, в ночь на 5 июня город Миллерово и Миллеровский район в Ростовской области массированно атаковали украинские беспилотники самолетного типа, их сбили силы ПВО. После падения обломков в хуторе Сулин пострадали два дома и семь автомобилей. Также обломки рухнули в городе Миллерово, там была повреждена конструкция антенно-мачтового ретранслирующего сооружения. По данным областных властей, пострадавших среди людей нет.

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