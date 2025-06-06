В городе Миллерово установили оборудование на поврежденной из-за БПЛА телевышке

Напомним, в ночь на 5 июня город Миллерово и Миллеровский район в Ростовской области массированно атаковали украинские беспилотники самолетного типа, их сбили силы ПВО. После падения обломков в хуторе Сулин пострадали два дома и семь автомобилей. Также обломки рухнули в городе Миллерово, там была повреждена конструкция антенно-мачтового ретранслирующего сооружения. По данным областных властей, пострадавших среди людей нет.