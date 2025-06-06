В городе Миллерово установили оборудование на поврежденной из-за БПЛА телевышке

В городе Миллерово после атаки БПЛА установили резервное оборудование для подачи телесигнала. Об этом сообщили в районной администрации.
— В связи с повреждением телевизионной вышки, специалисты Ростовского центра РТРС утром 5 июня доставили резервное оборудование. Сейчас оно установлено, ведутся наладочные работы, — прокомментировали власти.
При перебоях в вещании рекомендуют обращаться по телефону Ростовского центра РТРС.
Напомним, в ночь на 5 июня город Миллерово и Миллеровский район в Ростовской области массированно атаковали украинские беспилотники самолетного типа, их сбили силы ПВО. После падения обломков в хуторе Сулин пострадали два дома и семь автомобилей. Также обломки рухнули в городе Миллерово, там была повреждена конструкция антенно-мачтового ретранслирующего сооружения. По данным областных властей, пострадавших среди людей нет.
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