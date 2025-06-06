Лукашенко ввел новации контрольной деятельности в Беларуси

Президентом Беларуси Александром Лукашенко утверждены новации в контрольной деятельности, сообщила пресс-служба президента.
Так, главой Беларуси 6 июня подписан указ о повышении эффективности контрольной деятельности. Отмечается, что новации, закрепленные документом, ранее неоднократно рассматривались на уровне президента, в том числе на недавнем совещании с руководством Совмина.
Указ скорректировал порядок осуществления надзорной деятельности в Беларуси. В нем прописали нормы, которые направлены на снижение уровня бюрократизма, поспособствуют повышению цифровизации процессов. Еще упразднены обязанности субъектов хозяйствования по ведению книги контрольных мероприятий и журнала производства работ. Это связано с тем, что эти данные уже вносятся в интегрированную автоматизированную систему контроля. Еще в Беларуси упразднили ведение и использование единой информационной базы данных надзорных органов.
Кроме того, указ утвердил Положение о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. Эта норма установила сроки, права, обязанности субъектов и должностных лиц контролирующих органов.
Документ также закрепил нормы, касаемо мер ответственности надзорных органов при нарушении порядка проведения проверок, мониторинга и мероприятий технического характера. Еще усилилась профилактическая роль мониторинга через изменение подхода к применению мер ответственности. Сейчас они будут применятся, только если нарушения добровольно не были устранены в установленный срок при каждом их выявлении.
Также указ обязал проверяющих определять сроки устранения выявленных нарушений, исходя из их специфики. Например, будут учитывать объективную возможность устранить нарушения в установленный срок.
Еще в соответствие с другими законодательными актами приведена в соответствие терминология, которая употребляется в законодательстве о контрольной деятельности.
Тем временем Нацбанк сообщил, что «золотой» запас Беларуси достиг исторического максимума — $11 млрд.