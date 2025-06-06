Лукашенко ввел новации контрольной деятельности в Беларуси

Указ скорректировал порядок осуществления надзорной деятельности в Беларуси. В нем прописали нормы, которые направлены на снижение уровня бюрократизма, поспособствуют повышению цифровизации процессов. Еще упразднены обязанности субъектов хозяйствования по ведению книги контрольных мероприятий и журнала производства работ. Это связано с тем, что эти данные уже вносятся в интегрированную автоматизированную систему контроля. Еще в Беларуси упразднили ведение и использование единой информационной базы данных надзорных органов.