За месяц в Омск привезли 595 тонн арбузов

«Вся продукция выпущена для реализации на внутреннем рынке региона после положительного заключения о ее безопасности, сделанного при отборе проб и образцов товара должностными лицами управления Россельхознадзора по Омской области. Также за 5 месяцев этого года замечен рост транзита в отношении плодоовощной продукции из Республики Узбекистан — на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в день на пост прибывает до 35 машин со свежим товаром, он выпускается в приоритетном порядке», — рассказал и.о. начальника таможенного поста Сергей Кинсфатор.