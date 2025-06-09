Открытка участнику СВО своими руками: советы по содержанию и оформлению

Если получатель открытки — ваш родственник или знакомый, то в графе «кому» укажите фамилию и инициалы адресата, а в графе «куда» — номер его войсковой части. Также рекомендуют дописать в графе «адрес» «г. Москва-400», индекс места назначения при этом — 103400.