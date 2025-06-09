Документы для получения выплат участникам СВО: какие нужны, куда подавать и как собрать

Гарантированно для получения выплаты участнику СВО или члену его семьи нужно будет предоставить паспорт, заявление по образцу и удостоверение ветерана боевых действий (либо другой документ, подтверждающий факт участия в сражениях). При этом в зависимости от вида выплаты могут понадобиться и другие бумаги.