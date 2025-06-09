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Документы для получения выплат участникам СВО: какие нужны, куда подавать и как собрать

Чтобы получить государственную помощь, военнослужащим и их семьям необходимо собрать определенный пакет бумаг. Документы для получения выплат участникам СВО определяют объем и сроки предоставления поддержки.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Военнослужащий на СВО
Источник: AP 2024

В материале разберем, какие справки, заявления и удостоверения требуются для назначения компенсаций. Также расскажем, куда подавать документы для получения выплат участникам СВО и какие органы занимаются их рассмотрением.

Какие выплаты положены участникам СВО

Участникам специальной военной операции и их семья полагаются выплаты. Их размер и порядок получения зависят от того, по какому направлению государство оказывает поддержку в конкретном случае. Среди основных видов выплат можно отметить:

  • единовременная выплата за участие в СВО;
  • единовременная выплата при ранении — в зависимости от степени тяжести;
  • единовременная выплата при гибели — предоставляется семье погибшего.
  • компенсации за травмы и инвалидность — назначаются после медико-социальной экспертизы;
  • региональные выплаты — устанавливаются субъектами РФ дополнительно к федеральным.

Какие документы нужны для получается выплат участникам СВО

Гарантированно для получения выплаты участнику СВО или члену его семьи нужно будет предоставить паспорт, заявление по образцу и удостоверение ветерана боевых действий (либо другой документ, подтверждающий факт участия в сражениях). При этом в зависимости от вида выплаты могут понадобиться и другие бумаги.

Выплаты за погибшего

В этом случае помимо стандартного набора бумаг могут понадобиться:

  • ксерокопия свидетельства о смерти;
  • справка об обстоятельствах смерти;
  • ксерокопия выписки из приказа исключить умершего бойца из списков части;
  • ксерокопия рапорта о гибели;
  • ксерокопии документов, подтверждающих родственную связь заявителей;
  • заключение ВВК о взаимосвязи увечья или болезни умершего бойца со службой.

Комплект документов может меняться в зависимости от вида компенсации. Подробнее о выплатах за погибшего в зоне СВО бойца мы писали ранее в рамках проекта.

То же самое касается и выплат за пропавших без вести: ситуация в данном случае усложняется из-за необходимости доказать факт пропажи и гибели через суд. Подробный разбор — по ссылке.

Выплаты за ранение

Чтобы оформить выплату за ранение, участнику СВО также понадобятся:

  • документы, подтверждающие прохождение военной службы и участие в СВО;
  • документы подтверждающие получение увечья, причем с указанием места, времени и причины;
  • доверенность, если заявление подает представитель военнослужащего.

Выплата за участие в СВО

На федеральном и региональном уровнях доступны различные единовременные выплаты за подписание контракта на СВО — от 400 тысяч до нескольких миллионов рублей. Для их оформления понадобятся паспорт, заявление и подтверждение об участии в боевых действиях.

Компенсации за травмы и инвалидность

Фонд помогает ветерану получить выплаты
Источник: Фонд «Защитники Отечества»

Получивших в ходе СВО травмы и даже инвалидности бойцов государство поддерживает как единовременными компенсациями, так и выплатами региональными. Подать заявление можно, подготовив следующий пакет бумаг:

  • копии приказов о зачислении на службу и об увольнении;
  • заключение военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • свидетельство о наличии заболевания;
  • медицинские выписки, подтверждающие ранение, травму или контузию.

Подробнее о мерах поддержки инвалидов-участников СВО мы писали ранее.

Региональные выплаты

Субъекты РФ вводят дополнительные компенсации для принимавших участие в боевых действиях. Их размер разнится в зависимости от региона, но набор документов практически везде идентичен:

  • справка о факте участия в СВО;
  • другие документы, подтверждающие статус участника боевых действий;
  • в случае ранения — соответствующие медицинские заключения и выписки;
  • доверенность или подтверждение родства — если заявление подает родственник бойца или его представитель.

Какие ошибки в документах могут привести к отказу в выплатах

Приводим список наиболее распространенных ошибок в документах, которые могут привести к отказу в выплатах участникам СВО:

  • отсутствие подтверждающих документов (приказов, рапортов, актов);
  • неверное указание даты события (ранения, участия в бою и т. д.);
  • несоответствие диагноза в меддокументах формулировкам;
  • отсутствие подписи или печати на документах;
  • ошибки в персональных данных (ФИО, паспорт, воинская часть);
  • неправильно оформленный рапорт (отсутствие даты, адресата, причины);
  • отсутствие подтверждения тяжести ранения;
  • формулировки, не подтверждающие участие в СВО (например, указано «учебная часть», а не «зона проведения СВО»);
  • несоответствие данных, полученных в ходе межведомственного обмена информацией.

Помочь в оформлении и сборе документов могут специализированные фонды. Например, «Защитники Отечества».