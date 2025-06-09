Страхование военнослужащих в 2025 году: суть закона, размер выплат и порядок оформления

Вопрос урегулирован законодательно. В обязательном порядке защищены мобилизованные и контрактники. Разъясняем нюансы страхования военнослужащих в 2025 году, порядок оформления, суммы и особенности выплаты компенсаций.
Что включает в себя обязательное страхование военнослужащих
Здоровье и жизни бойцов страхуются обязательно и без исключения. В случае гибели бойца выплаты получает его семья. Деньги также можно получить за увечья, контузию, ранение, инвалидность и заболевание, ставшее причиной досрочного оставления службы.
Начиная с 2015 года все документы для оформления единовременных пособий направляются в «СОГАЗ».
К страховым случаям относятся:
- гибель на службе или на сборах, а также в течение года со дня увольнения. В последнем случае придется доказать, что смерть наступила из-за болезни или травмы, связанной с воинской службой;
- инвалидность, установленная на службе или до года после увольнения из-за вреда здоровью на службе;
- получение легких и тяжелых увечий;
- досрочное увольнение по причине ограниченной годности к службе.
Кто обязан быть застрахован и по каким основаниям
Обязательное страхование распространено на бойцов, исполняющих воинский долг. В список страхуемых лиц входят следующие категории:
- мобилизованные;
- контрактники, добровольцы;
- призванные на военные сборы.
А также лица из состава ОВД, сотрудники ГПС, УИС, Нацгвардии, ФССП.
Кто страхует военных: государство или частные компании
Военных страхуют лицензированные страховые компании, выбранные в рамках госзакупок по линии Минобороны. Ключевой страховщик — ОАО «СОГАЗ».
В роли страхователя выступают госструктуры. В качестве выгодоприобретателя — военный, если ему компенсируют увечье или инвалидность. Если боец погиб, деньги по страховке получает его семья.
Законодательная база: 52-ФЗ о страховании военнослужащих
Порядок оформления договоров страхования, выплаты по полису и начисление компенсации регулирует закон № 52-ФЗ.
1. Определены субъекты и объекты страхования. Субъекты — страховые компании, объекты — здоровье и жизни военных. Государство выступает в роли страхователя, а выгодоприобретатели при этом — военные и члены их семей.
2. Представлен порядок оформления договора, начисления и выплаты компенсаций.
3. Определены страховые риски: гибель, инвалидность или увечье, увольнение по причине болезни, возникшей на службе.
4. Установлены суммы выплат по страховке и их индексация.
5. Определены основания, при которых страховщик может не платить компенсацию.
Военные не заключают договоры со страховщиком самостоятельно, полис оформляют автоматически. Страхователи их жизней и здоровья — это исполнительные структуры государства, предусматривающие воинскую службу. В частности, Минобороны, МВД, ФСБ, ФСКН, ФСО, СВР, ФСИН и прочие.
По любому из страховых случаев пакет необходимых документов направляется в «СОГАЗ».
Выплаты и страховые случаи по обязательному страхованию
Если наступил страховой случай, бойцу или его близким назначат определенные суммы выплат.
1. В случае гибели на службе или сборах, либо за 12 месяцев после увольнения размер компенсации составит 3 439 562 рубля. Аналогичная сумма выплачивается при отчислении из-за увечья или болезни, возникших на сборах или службе.
2. За легкое увечье при исполнении или на сборах сумма страховки будет равняться 85 989 рублей.
3. За тяжелое увечье при исполнении или на сборах выплатят 343 956 рублей.
4. При увольнении призывника или отчислении со сборов (если ВВК признает застрахованного не годным или ограниченно годным к службе по причине приобретенного увечья или болезни) выплатят 85 989 рублей.
Страховка в случае получения инвалидности на службе или сборах (либо в течение года с даты увольнения или отчисления из-за увечья или болезни) составит:
- за I группу — 2 579 672 рубля;
- за II группу — 1 719 781 рубль;
- за III группу — 859 890 рублей.
Сумма компенсации ежегодно индексируется. Помимо страховых выплат близкие погибшего получают единовременное пособие. Его оформляют при следующих обстоятельствах:
- гибель из-за ранения, увечья или в ходе боевых действий;
- смерть из-за болезни, возникшей при исполнении, за 12 месяцев после того, как истек срок контракта.
Сумма единовременного пособия на текущий момент — 5 159 344 рубля, семья погибшего получает ее равными долями.
Не всегда заболевание или гибель военного признают страховым случаем даже на воинской службе. В компенсации вправе отказать, если:
- застрахованный нанес себе травму сам;
- страховой случай возник, когда военный находился под воздействием алкоголя или наркотических веществ;
- застрахованный совершил преступление, из-за которого умер или был травмирован.
Как оформить обязательное страхование военнослужащего
Документы оформляют военкомат или воинская часть (согласно постановлению Правительства № 855). Компания-страховщик получает копии бумаг и выносит решение о компенсации.
В случае гибели воина на службе или на сборах из-за болезни и увечья его близкие подают в военкомат или воинскую часть:
- копии паспортов и заявления от каждого претендующего на выплаты;
- ксерокопию свидетельства о смерти;
- документы о родстве;
- документы от опеки (в случае с подопечными военного);
- справку об обучении ребенка до 23 лет (при необходимости);
- справку о детской инвалидности (при необходимости);
- ксерокопию судебного решения по фактическим воспитателям погибшего (при необходимости);
- ксерокопию судебного решения о воспитании погибшего мачехой или отчимом (при необходимости, сроком от пяти лет);
- ксерокопию справки ВВК или от медэкспертизы о причинной связи увечья или болезни, приведших к гибели.
В случае инвалидизации на службе или сборах боец подает в военкомат или воинскую часть:
- ксерокопию паспорта и заявление;
- ксерокопию справки об инвалидности;
- медицинские документы с подтверждением вреда здоровью, ксерокопию свидетельства о заболевании.
При увольнении или отчислении со сборов в связи с негодностью или ограниченной годностью к службе вследствие увечья или болезни, приобретенных при исполнении, нужны:
- заявление застрахованного с копией его паспорта;
- ксерокопия свидетельства о заболевании лица, признанного ВВК ограниченно годным или не годным к службе.
Как получить выплату по страховке военнослужащему
Сумму страховки выплачивают на карту в рублях. В заявлении должны быть указаны банковские реквизиты военного или выгодоприобретателя.
Несовершеннолетним детям погибшего переводят компенсацию на счет, открытый на их имя. После получения пакета документов компания «СОГАЗ» до 15 дней выплачивает страховку или оформляет отказ.
Главное о страховании жизни и здоровья военнослужащих
Страхование жизни и здоровья — серьезное подспорье для военных и их близких. Подведем итоги, как работает процесс и на какую помощь можно рассчитывать.
1. Военных в обязательном порядке страхуют силовые структуры, документы направляют в «СОГАЗ». Страховкой защищены контрактники, мобилизованные, добровольцы и призванные на военные сборы.
2. В случае смерти бойца страховку выплачивают его семье. Компенсации положены воинам за увечья, ранения, инвалидность и болезни, ставшие причиной досрочного увольнения. К страховым случаям относят смерть за год с даты увольнения из-за болезни или травмы, возникших на службе.
3. Страхователи — это федеральные структуры, выгодоприобретатели — военные и их семьи, страховщик — «СОГАЗ». Порядок начисления компенсаций и оформления договоров регулирует закон № 52-ФЗ.
4. Помимо страховых выплат близкие погибшего вправе получить единовременное пособие.
5. Документы для страховой компании оформляют военкомат, либо воинская часть. Боец или его близкие подают пакет документов в силовые структуры по месту службы. «СОГАЗ» принимает решение и выплачивает компенсацию за 15 дней.