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В Башкирии 15-летний школьник спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку

В МВД Башкирии сообщили о героическом поступке подростка.

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Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске 15-летний школьник сам двухлетнюю девочку, которая выпала из окна. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

В министерстве сообщили, что ЧП произошло 5 июня, когда малышка забралась на подоконник и выпала с третьего этажа дома на Юбилейном проспекте.

В момент происходящего мимо проходил школьник, который рванул к месту ЧП и постарался смягчить удар. В настоящий момент девочка находится под наблюдением врачей.

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