В Башкирии 15-летний школьник спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку

В Нефтекамске 15-летний школьник сам двухлетнюю девочку, которая выпала из окна. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
В министерстве сообщили, что ЧП произошло 5 июня, когда малышка забралась на подоконник и выпала с третьего этажа дома на Юбилейном проспекте.
В момент происходящего мимо проходил школьник, который рванул к месту ЧП и постарался смягчить удар. В настоящий момент девочка находится под наблюдением врачей.
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