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В Самаре врачи СамГМУ восстановили лицо женщине после тяжелой аварии

Хирурги Клиник Самарского государственного медицинского университета провели сложную операцию по восстановлению лица молодой женщине, пострадавшей в ДТП, в котором погиб её муж.

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Хирурги Клиник Самарского государственного медицинского университета провели сложную операцию по восстановлению лица молодой женщине, пострадавшей в ДТП, в котором погиб её муж. Пациентка перенесла тяжелые травмы, деформация лица осталась после спасения жизни.

Реконструкцию провели спустя год после аварии. Как объяснят в пресс-службе вуза, кости срослись неправильно, потребовалась операция с применением индивидуальных 3D-моделированных имплантатов и титановых конструкций.

Сейчас пациентка проходит дальнейшее лечение, включая установку зубного ряда.

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