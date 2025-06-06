В Волгоградской области ввели ограничения на посещение лесов

Ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств будет действовать до 26 июня. Как сообщает администрация Волгоградской области, о введенных ограничениях жителей региона информируют 1300 аншлагов и шлагбаумов. Контроль за соблюдением режима осуществляют госинспекторы, специалисты лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов и казачьих объединений.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период запрета предусмотрены штрафы: для граждан — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим, введенный губернатором Андреем Бочаровым с 2 июня.
Отметим, что в ходе профилактических мероприятий проводятся учения, создаются минерализованные полосы, осуществляется наземное патрулирование и круглосуточный мониторинг ситуации в лесах, в том числе с использованием квадрокоптеров. В рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» уже приобретено 23 новых БПЛА, которые будут переданы в лесничества для наблюдения за пожароопасной обстановкой.