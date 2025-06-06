В Волгоградской области ввели ограничения на посещение лесов

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период запрета предусмотрены штрафы: для граждан — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим, введенный губернатором Андреем Бочаровым с 2 июня.