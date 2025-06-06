Врио главы Ростовской области принял участие в межрегиональном форуме в Ереване

Напомним, на Дону сейчас проживают более 86 тысяч армян. В 2002 году зарегистрировали «Нахичеванскую-на-Дону армянскую общину». С 2003 года работает Генеральное консульство Республики Армения в Ростове-на-Дону, а с 2016 года действует соглашение с Республикой Армения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.