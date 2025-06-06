Врио главы Ростовской области принял участие в межрегиональном форуме в Ереване

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в составе делегации Совета Федерации РФ принял участие в Российско-Армянском межрегиональном форуме в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Российскую делегацию возглавила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Также в группу вошел чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин. Ростовскую область представили врио главы региона Юрий Слюсарь и его первый заместитель Алексей Господарев.
Работу в рамках форума начали с возложения цветов у мемориалов «Мать Армения» и «Цицернакаберд». Тема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет основной на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Республики Армения.
В составе российской делегации Юрий Слюсарь примет участие во встречах с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, а также посетит пленарное заседание форума.
Напомним, на Дону сейчас проживают более 86 тысяч армян. В 2002 году зарегистрировали «Нахичеванскую-на-Дону армянскую общину». С 2003 года работает Генеральное консульство Республики Армения в Ростове-на-Дону, а с 2016 года действует соглашение с Республикой Армения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
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