53 школьника из Челябинской области сдали ЕГЭ на сто баллов

Больше всего преуспели в этом году школьники, решившие попытать удачу в ЕГЭ по химии. Тех, кто сумел получить сто баллов по этому предмету в Челябинской области, набралось 33 человека, пишет «Губерния». На втором месте по успешности оказались знатоки печатных художественных текстов. ЕГЭ по литературе на сто баллов написали семнадцать ребят. Ещё трём бывшим школьникам улыбнулась удача на экзамене по истории.