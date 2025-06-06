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53 школьника из Челябинской области сдали ЕГЭ на сто баллов

Больше полусотни ребят написали экзамены на сто процентов правильно.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: РИА "Новости"

Больше всего преуспели в этом году школьники, решившие попытать удачу в ЕГЭ по химии. Тех, кто сумел получить сто баллов по этому предмету в Челябинской области, набралось 33 человека, пишет «Губерния». На втором месте по успешности оказались знатоки печатных художественных текстов. ЕГЭ по литературе на сто баллов написали семнадцать ребят. Ещё трём бывшим школьникам улыбнулась удача на экзамене по истории.

Стоит отметить, что в числе отличников оказались ребята из разных уголков Южного Урала. Есть жители Челябинска, есть магнитогорцы, выходцы из Верхнего Уфалея, Миасса, Озёрска, Снежинска и других населённых пунктов Челябинской области.