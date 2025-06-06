Белгородский волонтер Россинская отказалась признать вину в госизмене

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Белгородский волонтер Надежда Россинская отказалась признать вину в госизмене и финансировании терроризма, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.
«Подсудимая отказалась признать вину», — сказали в суде.
Суд продолжит рассматривать дело 16 июня в порядке выездного заседания в Белгороде.
По версии следствия, обвиняемая в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) размещала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи батальону «Азов»** (признан террористическим и запрещен в РФ), а также сама переводила деньги на его финансирование. Она обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием), ст. 275 УК РФ (государственная измена).
В феврале 2024 года Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера по делу о сборе пожертвований для ВСУ, сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала в базу украинского сайта «Миротворец». Россинская работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогала пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занималась эвакуацией людей и животных из опасных зон, организацией поиска пропавших.
В сентябре прошлого года Россинская была внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России.
** Запрещенная в России террористическая организация.