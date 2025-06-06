Студентам СамГТУ рассказали о поддержке технологического предпринимательства

«Сегодня развитие технологического предпринимательства и поддержка бизнеса в целом — одно из ключевых направлений в работе нашей большой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. Для инициативных ребят с перспективными проектами и уникальными разработками созданы все условия: работает один из лучших в стране технопарк “Жигулевская долина”, создаем Фонд поддержки технологического предпринимательства. И мы приглашаем вас использовать эти возможности», — обратился Иван Манаев к участникам конкурса.