Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров предложил россиянкам снять со своих сумок игрушку Лабубу и повесить вместо нее Чебурашку.
Лабубу представляет из себя маленького пушистого «монстрика» с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции.
«Игрушка, которая захватила мир. Сейчас нахожусь в молодёжной столице России — Омске, и все журналисты спрашивают про плюшевого монстра Лабубу. Почему такой ажиотаж? Думаю, сработал агрессивный маркетинг и искусственный дефицит. Запрещать? Не наш путь. Важно показать свои образы и научиться правильно их упаковывать», — написал Гуров в своем Telegram-канале.
Глава Росмолодежи напомнил, что организация совместно с Обществом «Знание», «Движением первых» и под руководством советника президента РФ Елены Ямпольской проводит конкурс «Родная игрушка» именно для воплощения отечественных образов в изделиях для детей.
«Недавно подвели промежуточные итоги. Очень хочется, чтобы у ребят всегда был выбор — своё, родное, настоящее. А пока предлагаю всем модницам снять Лабубу с сумок и вернуть туда нашего Чебурашку — и пусть добро всегда будет в тренде!» — заключил Гуров.
Ранее аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» рассказали РИА Новости, что продажи в России Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза — виной тому рост числа подделок на рынке.
Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка.