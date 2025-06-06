Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек

«Игрушка, которая захватила мир. Сейчас нахожусь в молодёжной столице России — Омске, и все журналисты спрашивают про плюшевого монстра Лабубу. Почему такой ажиотаж? Думаю, сработал агрессивный маркетинг и искусственный дефицит. Запрещать? Не наш путь. Важно показать свои образы и научиться правильно их упаковывать», — написал Гуров в своем Telegram-канале.