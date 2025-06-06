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Власти предупредили белорусов о запрете купаться в 3400 озерах и реках, а также штрафах за это

Власти запретили купаться в 3400 озерах и реках Беларуси и штрафах до 126 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили купаться более чем 3400 озерах, реках и других водных объектах, пишет БелТА.

Так, в ОСВОД сообщили, что местными органами власти в Беларуси на купальный сезон 2025 вынесен запрет купаться в 3412 водных объектах. При этом белорусам в организации напомнили о штрафах.

— Нарушение запрета о купании влечет штраф от одной до трех базовых величин (126 белорусских рублей в июне 2025-го. — Ред.), — прокомментировал главный водолазный специалист отдела водолазно-спасательной службы исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД Александр Галицкий.

При этом на новый купальный сезон, который длится с 1 мая по 30 сентября, в Беларуси определили 467 мест массового отдыха, из которых 306 оборудованы детскими купальнями.

В местах массового отдыха функционируют 142 сезонных спасательных поста, 110 постоянно действующих постов, а также 68 спасательных станций.

— С этого года все места массового отдыха у водоемов дополнительно оснащаются спасательными вышками, — подчеркнул представитель ОСВОД.

Кроме того, в МЧС подготовили республиканскую карту разрешенных мест для купания.

Ранее ОСВОД предупредил белорусов о штрафе в 1260 рублей за это нарушение на пляже.

Тем временем в Минске милиция задержала молодых супругов спустя полгода после свадьбы.