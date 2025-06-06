В преддверии Дня социального работника Вячеслав Федорищев вручил региональные награды лучшим сотрудникам отрасли

Приветствуя участников в ходе пленарной сессии, губернатор отметил: представители социальной сферы — огромная команда, которая делает многое для улучшения социального самочувствия граждан, укрепления их веры в добро и справедливость. «В Самарской области миссии служения людям посвятили себя более 17 тысяч человек. Все свои знания, силы и опыт вы отдаете жителям нашего региона. Воплощаете в жизнь инициативы, значимые в масштабах страны. Именно у нас была создана первая в России служба семьи, которая окружила заботой детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогла им обрести тепло и уют домашнего очага. А многим гражданам позволила ощутить радость быть родителями. Благодаря вашему неравнодушию, терпению, энтузиазму, семьи c детьми, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья получают необходимую, своевременную помощь», — отметил Вячеслав Федорищев.