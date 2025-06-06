Экс-замминистра спорта Ростовской области будут судить за взятку

По версии следствия, в 2023 году Гадарова получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, которая оказывала услуги по проведению спортивных мероприятий. За это она взялась помочь с заключением госконтракта с подведомственным ей учреждением. Также она способствовала беспрепятственному оформлению документов по контракту, в том числе на оплату оказанных услуг без фактической проверки их качества.