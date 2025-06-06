Экс-замминистра спорта Ростовской области будут судить за взятку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — РИА Новости. Дело экс-замминистра по физкультуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой, обвиняемой в получении взятки в 150 тысяч рублей, направлено в суд, с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту региона. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2023 году Гадарова получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, которая оказывала услуги по проведению спортивных мероприятий. За это она взялась помочь с заключением госконтракта с подведомственным ей учреждением. Также она способствовала беспрепятственному оформлению документов по контракту, в том числе на оплату оказанных услуг без фактической проверки их качества.
«Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу», — отмечается в релизе.
Гадарова 25 сентября 2024 года была задержана по подозрению в коррупционном преступлении, позже суд в Ростове-на-Дону санкционировал ее арест. Дело возбудили по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), поскольку вменялась взятка в 80 тысяч рублей. В феврале она была освобождена от занимаемой должности заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области в связи с истечением в конце января трудового контракта, сообщал РИА Новости источник в правительстве региона.