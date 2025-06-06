Самарцев предупреждают об отключениях холодной воды с 9 по 11 июня

В Самарской области продолжаются плановые работа на сетях водоснабжения. Следующая неделя не станет исключением. В связи с этим на некоторых улицах придется на время отключить холодную воду, предупредили в «РКС-Самара».
— Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды, — прокомментировала пресс-служба компании.
9 июня с 09.00 до 11.55 без воды останутся дома на Московском шоссе, 252, 252А, 252 В, 252Б, 254, на улице Ново-Вокзальной, 247, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б, на улице Аминева, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12.
10 июня с 09.30 до 12.25 холодную воду отключат на Воронежской, 198 и Стара Загоре, 100А, 102А, 104. В этот же день коммунальщики будут менять узел на Московском шоссе. Для этого с 10.00 до 22.00 придется отключить воду на улице Ново-Вокзальной, 247, 253, 255, 251, 257, 257А, 251А, 249, 257Б, 257 В, на Московском шоссе., 252, 252А, 252Б, 252 В, 254 и на улице Аминева, 4, 6, 8, 8Б, 8А, 10, 12.
11 июня работы пройдут на Безымянке. С 10.00 до 17.00 без воды будут дома на станции Безымянка, 1, 2, 3, 5, 8, 9. Возле дома № 1 установят бойлер.
Ресурсоснабжающая компания предупреждает, что эта информация является предварительный, а точный список адресов, попадающих под отключения, может меняться.