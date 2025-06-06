Самарцев предупреждают об отключениях холодной воды с 9 по 11 июня

10 июня с 09.30 до 12.25 холодную воду отключат на Воронежской, 198 и Стара Загоре, 100А, 102А, 104. В этот же день коммунальщики будут менять узел на Московском шоссе. Для этого с 10.00 до 22.00 придется отключить воду на улице Ново-Вокзальной, 247, 253, 255, 251, 257, 257А, 251А, 249, 257Б, 257 В, на Московском шоссе., 252, 252А, 252Б, 252 В, 254 и на улице Аминева, 4, 6, 8, 8Б, 8А, 10, 12.