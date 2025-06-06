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Суд в ЛНР вынес приговор 19-летнему украинскому шпиону

Суд в ЛНР приговорил 19-летнего украинского шпиона к 8 годам колонии.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. В ЛНР осудили украинского шпиона Кирилла Щербака, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

«Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего Кирилла Щербака. Он признан виновным по статье 276 УК России (“Шпионаж”)», — сказала собеседница агентства.

Суд установил, что с мая по декабрь 2022 года Щербак собирал данные о перемещении и местах дислокации российских военных в ЛНР. Фигурант передавал информацию украинским спецслужбам в мессенджере.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Щербака к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — пояснила Усачева.

Дело возбудило и расследовало региональное управление ФСБ, обвинение поддержал заместитель прокурора республики.