Суд в ЛНР вынес приговор 19-летнему украинскому шпиону

ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. В ЛНР осудили украинского шпиона Кирилла Щербака, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
«Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего Кирилла Щербака. Он признан виновным по статье 276 УК России (“Шпионаж”)», — сказала собеседница агентства.
Суд установил, что с мая по декабрь 2022 года Щербак собирал данные о перемещении и местах дислокации российских военных в ЛНР. Фигурант передавал информацию украинским спецслужбам в мессенджере.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Щербака к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — пояснила Усачева.
Дело возбудило и расследовало региональное управление ФСБ, обвинение поддержал заместитель прокурора республики.