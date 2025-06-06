Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, ранее осужденный на 6,5 лет колонии за получение взятки в 4 миллиона рублей, ушел на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Да, Старков ушел на СВО», — сказала собеседница агентства.
«Сегодня суд апелляционной инстанции приостановил рассмотрение дела Старкова по ходатайству представителя министерства обороны», — добавили в облсуде.
Прокуратура региона 12 февраля заявила, что подала апелляционное представление на приговор Старкову, в котором указала, что назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезвычайной мягкости и попросила его усилить. О мягкости приговора, подчеркивало надзорное ведомство, свидетельствовало и то обстоятельство, что суд не обосновал, почему не назначил дополнительное наказание в виде лишения права занимать фигуранту определенные должности.
По версии следствия, в сентябре 2023 года Старков получил от представителя строительной организации взятку в 4 миллиона рублей за обеспечение заключения госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. После этого он дал поручение начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову заключить необходимые контракты — тот получил взятку в размере более 12 миллионов рублей.
Экс-министру и бывшему начальнику управления дорог было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Оба фигуранта свою вину признали.
Гособвинение просило для Старкова 9 лет колонии и конфискацию имущества. Кировский районный суд Екатеринбурга 3 февраля приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 10-кратном размере взятки — на 40 миллионов рублей, с лишением госнаграды и конфискацией. До исполнения приговора в части уплаты штрафа судом был наложен арест на имущество фигуранта.
Старков занимал должность главы минтранса Свердловской области с 2016 года, свой пост он покинул в ноябре 2023 года, написав заявление по собственному желанию. После увольнения он уехал в зону специальной военной операции, однако его задержали и вернули в Екатеринбург на суд.
Согласно данным судебной картотеки, производство уголовного дела Данилова Октябрьский райсуд Екатеринбурга приостановил из-за «отсутствия возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве».
По данным местных СМИ, Данилов также отправился в зону спецоперации.