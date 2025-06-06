Экс-глава свердловского минтранса, осужденный за взятку, ушел на СВО

По версии следствия, в сентябре 2023 года Старков получил от представителя строительной организации взятку в 4 миллиона рублей за обеспечение заключения госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. После этого он дал поручение начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову заключить необходимые контракты — тот получил взятку в размере более 12 миллионов рублей.