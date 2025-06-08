Кроссворд на 8 июня 2025

Сегодня, 8 июня, свой день рождения отмечает Канье Уэст — артист, чьи музыкальные альбомы занимают верхние строчки хит-парадов и рейтингов, а личное мнение часто становится предметом общественного обсуждения. Его имя ассоциируется с инновациями в музыке, моде и медиа. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить его творческие достижения.