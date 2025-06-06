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Как понять, что вам прислали фишинговый сайт, не переходя по ссылке?

Использование фишинговых сайтов — один из излюбленных приёмов киберпреступников.

Источник: Freepik.com

​Что такое фишинговый сайт?

Это имитация или подделка официальных сайтов госучреждений, популярных маркетплейсов, сервисов по покупке билетов, финансовых организаций, интернет-магазинов известных брендов и даже ресурсов, которые борются с вирусами.

Мошенники реагируют на все популярные запросы и тренды пользователей. К примеру, после ажиотажа на «дубайский шоколад» злоумышленники использовали фишинговые сайты для оформления фэйковых поставок. Или, используя ложную информацию, организовали продажу несуществующих билетов на «Суперкубок России по футболу 2025» на стадионе в Нижнем Новгороде.

​Почему фишинговые сайты опасны?

Цель фишинговых сайтов (от англ. phishing от fishing — «рыбная ловля, выуживание») — получить доступ к персональным данным и использование их в дальнейших мошеннических схемах: от микрозайма и кредита на ваше имя до полного списания средств со счетов. По таким ссылкам категорически нельзя переходить и совершать разные платежи. Фишинговые ссылки содержат вредоносные программы.

Преступники не только создают копии популярных сервисов, которые пользователи встречают в интернете по результатам запроса, но и рассылают ссылки на фишинговые сайты по электронной почте и в мессенджерах, используя разных отправителей.

​Как проверить ссылку на предмет фишинга?

Эксперты в области кибербезопасности советуют обращать внимание на корректность написания названия домена (искать в интернете оригинал) и наличие орфографических ошибок в тексте сообщения, но главное — не переходить по подозрительным ссылкам. Сделать это порой сложно. Многие из-за невнимательности или под давлением мошенников (могут, например, звонить из школы по поводу электронного дневника или ЕГЭ и требовать срочно подтвердить данные по ссылке) открывают фишинговые ссылки и становятся жертвами преступников.

Официальный Telegram-канал МВД «Вестник киберполиции России» опубликовал для россиян очередную инструкцию по проверке ссылок на предмет фишинга или распространения вредоносного программного обеспечения:

  • если вам прислали подозрительную ссылку, то не переходите по ней, а скопируйте ее;
  • зайдите в любой поисковик и найдите сайт Virus Total (https://www.virustotal.com);
  • найти на сайте раздел, проверяющий ссылки URL;
  • вставьте в поисковик вашу подозрительную ссылку и нажмите «искать» (search);
  • через пару секунд высветится таблица с разными параметрами безопасности, если хотя бы один из них маркирован красным цветом — проверяемый сайт опасен.

Таким образом можно проверить любую ссылку на вредоносность, не переходя по ней.