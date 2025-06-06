Как понять, что вам прислали фишинговый сайт, не переходя по ссылке?

Что такое фишинговый сайт?
Это имитация или подделка официальных сайтов госучреждений, популярных маркетплейсов, сервисов по покупке билетов, финансовых организаций, интернет-магазинов известных брендов и даже ресурсов, которые борются с вирусами.
Мошенники реагируют на все популярные запросы и тренды пользователей. К примеру, после ажиотажа на «дубайский шоколад» злоумышленники использовали фишинговые сайты для оформления фэйковых поставок. Или, используя ложную информацию, организовали продажу несуществующих билетов на «Суперкубок России по футболу 2025» на стадионе в Нижнем Новгороде.
Почему фишинговые сайты опасны?
Цель фишинговых сайтов (от англ. phishing от fishing — «рыбная ловля, выуживание») — получить доступ к персональным данным и использование их в дальнейших мошеннических схемах: от микрозайма и кредита на ваше имя до полного списания средств со счетов. По таким ссылкам категорически нельзя переходить и совершать разные платежи. Фишинговые ссылки содержат вредоносные программы.
Преступники не только создают копии популярных сервисов, которые пользователи встречают в интернете по результатам запроса, но и рассылают ссылки на фишинговые сайты по электронной почте и в мессенджерах, используя разных отправителей.
Как проверить ссылку на предмет фишинга?
Эксперты в области кибербезопасности советуют обращать внимание на корректность написания названия домена (искать в интернете оригинал) и наличие орфографических ошибок в тексте сообщения, но главное — не переходить по подозрительным ссылкам. Сделать это порой сложно. Многие из-за невнимательности или под давлением мошенников (могут, например, звонить из школы по поводу электронного дневника или ЕГЭ и требовать срочно подтвердить данные по ссылке) открывают фишинговые ссылки и становятся жертвами преступников.
Официальный Telegram-канал МВД «Вестник киберполиции России» опубликовал для россиян очередную инструкцию по проверке ссылок на предмет фишинга или распространения вредоносного программного обеспечения:
- если вам прислали подозрительную ссылку, то не переходите по ней, а скопируйте ее;
- зайдите в любой поисковик и найдите сайт Virus Total (https://www.virustotal.com);
- найти на сайте раздел, проверяющий ссылки URL;
- вставьте в поисковик вашу подозрительную ссылку и нажмите «искать» (search);
- через пару секунд высветится таблица с разными параметрами безопасности, если хотя бы один из них маркирован красным цветом — проверяемый сайт опасен.
Таким образом можно проверить любую ссылку на вредоносность, не переходя по ней.