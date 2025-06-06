Как понять, что вам прислали фишинговый сайт, не переходя по ссылке?

Эксперты в области кибербезопасности советуют обращать внимание на корректность написания названия домена (искать в интернете оригинал) и наличие орфографических ошибок в тексте сообщения, но главное — не переходить по подозрительным ссылкам. Сделать это порой сложно. Многие из-за невнимательности или под давлением мошенников (могут, например, звонить из школы по поводу электронного дневника или ЕГЭ и требовать срочно подтвердить данные по ссылке) открывают фишинговые ссылки и становятся жертвами преступников.