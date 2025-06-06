Эпидемиологи проверили пляжи Беларуси: купаться нельзя только на двух

Там также уточнили, что результаты последних проверок водоемов по всей республике после анализа 685 проб воды следующие: 98,8% образцов соответствуют всем нормам, а отклонения выявлены только в восьми случаях (7 — по микробиологическим показателям и один — по санитарно-химическим).