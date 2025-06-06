Эпидемиологи проверили пляжи Беларуси: купаться нельзя только на двух

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Купание не рекомендовано только на двух пляжах Беларуси — в Жлобине и Дубровно, сообщили в пятницу Республиканском центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В учреждении отметили, что в стране заметно потеплело, а значит, совсем скоро белорусы потянутся к водоемам.
«Чтобы купание приносило только радость, санитарно-эпидемиологическая служба держит качество воды под строгим контролем», — сказали в центре.
Там также уточнили, что результаты последних проверок водоемов по всей республике после анализа 685 проб воды следующие: 98,8% образцов соответствуют всем нормам, а отклонения выявлены только в восьми случаях (7 — по микробиологическим показателям и один — по санитарно-химическим).
По данным эпидемиологов, опасных микроорганизмов, таких как сальмонеллы, энтеровирусы и гельминты, в пробах не найдено.
При этом временные ограничения (не рекомендуется купание и водные развлечения) введены:
- в Жлобине — пляж у Центра олимпийского резерва и в парке «Приднепровский».
- в Дубровно — зона отдыха на Днепре у ул. Правобережная.
В центре сообщили, что его специалисты будут оперативно сообщать обо всех изменениях, касающихся ограничения отдыха на водоемах или снятия запрета.