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Эпидемиологи проверили пляжи Беларуси: купаться нельзя только на двух

Специалисты взяли по всей республике более 980 проб воды и только в восьми из них были выявлены отклонения.

Источник: Агентство «Москва»

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Купание не рекомендовано только на двух пляжах Беларуси — в Жлобине и Дубровно, сообщили в пятницу Республиканском центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В учреждении отметили, что в стране заметно потеплело, а значит, совсем скоро белорусы потянутся к водоемам.

«Чтобы купание приносило только радость, санитарно-эпидемиологическая служба держит качество воды под строгим контролем», — сказали в центре.

Там также уточнили, что результаты последних проверок водоемов по всей республике после анализа 685 проб воды следующие: 98,8% образцов соответствуют всем нормам, а отклонения выявлены только в восьми случаях (7 — по микробиологическим показателям и один — по санитарно-химическим).

По данным эпидемиологов, опасных микроорганизмов, таких как сальмонеллы, энтеровирусы и гельминты, в пробах не найдено.

При этом временные ограничения (не рекомендуется купание и водные развлечения) введены:

  • в Жлобине — пляж у Центра олимпийского резерва и в парке «Приднепровский».
  • в Дубровно — зона отдыха на Днепре у ул. Правобережная.

В центре сообщили, что его специалисты будут оперативно сообщать обо всех изменениях, касающихся ограничения отдыха на водоемах или снятия запрета.