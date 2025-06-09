Ответы на кроссворд от 8 июня 2025: интересные факты про Канье Уэста

6. Чикаго

Когда Канье Уэсту было три года, он и его семья переехали в Чикаго, штат Иллинойс. Донда Уэст, его мать, была профессором английского языка и деканом в Государственном университете Чикаго, но оставила карьеру, чтобы стать менеджером сына. В Чикаго Канье активно участвовал в хип-хоп-сообществе. В 2003 году он основал в Чикаго благотворительный фонд Kanye West Foundation для помощи молодежи и борьбы с неграмотностью. В августе 2007 года фонд провел благотворительный концерт, собравший более 500 000 долларов. После смерти матери Канье переименовал фонд в The Dr. Donda West Foundation, который затем закрыл в 2011 году. У Канье и Ким четверо детей, включая дочку Чикаго «Шай Шай», названную в честь города, который имеет для него особую значимость.