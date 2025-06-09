Ответы на кроссворд от 8 июня 2025: интересные факты про Канье Уэста

По горизонтали:
1. Дебют
Дебютный альбом Канье Уэста «The College Dropout» был выпущен на лейбле Roc-A-Fella Records в феврале 2004 года. Он сразу же занял вторую позицию в чарте Billboard 200. Дебютный сингл «Through the Wire» достиг 15-й строки Billboard Hot 100 и продержался там пять недель. Второй сингл «Slow Jamz», совместно с Twista и Jamie Foxx, стал первым синглом Уэста, занявшим первое место в Hot 100. «The College Dropout» получил положительные отзывы критиков и считается классикой жанра, трижды получив статус платинового в США. Альбом принес Уэсту 10 номинаций на «Грэмми» 2005 года, из которых он выиграл три: лучший рэп-альбом, лучшая рэп-песня за «Jesus Walks» и лучшее совместное рэп-исполнение за «Slow Jamz». Уэст использовал ускоренные соул-композиции как основу своего музыкального стиля, но после успеха альбома многие начали копировать этот стиль, что стало одной из причин изменения его музыкального направления.
2. Грэмми
По состоянию на 2016 год Канье Уэст получил 57 номинаций на премию «Грэмми», из которых он выиграл 21. Это делает его одним из рекордсменов по числу побед в данной категории, а также лидером среди хип-хоп-музыкантов и артистов своего возраста.
3. Лейбл
В 2004 году Канье Уэст основал лейбл GOOD Music в сотрудничестве с Sony BMG. Первоначально в состав вошли сам Уэст, Common и Джон Ледженд. Сегодня в числе артистов значатся Big Sean, Mirza Ragimkhanov, Pusha T, Теяна Тейлор, Mos Def, D'banj и другие, а также продюсеры Hudson Mohawke, Q-Tip, Трэвис Скотт, No I.D., Джефф Баскер и S1. В 2015 году рэпер Pusha T стал президентом лейбла.
4. Скандал
Канье Уэст не раз становился участником скандалов. 2 сентября 2005 года он выступал на благотворительном концерте в память о жертвах урагана Катрина, где должен был обратиться к зрителям по телевидению. В прямом эфире Уэст отошел от подготовленного текста и заявил: «Джорджу Бушу плевать на чернокожих людей». После этой фразы режиссер трансляции переключил камеру, но слова Уэста быстро получили широкую огласку и вызвали неоднозначную реакцию в обществе.
5. Степень
В марте 2015 года Чикагский институт искусств присвоил Канье Уэсту почетную степень доктора искусств «в знак признания его художественных достижений». 1 декабря 2022 года рэпер вместе с националистом Ником Фуэнтесом участвовал в шоу радиоведущего Алекса Джонса «InfoWars», где обсуждались его антисемитские высказывания и толстовка с надписью «White Lives Matter». В ходе эфира Уэст выразил симпатию Адольфу Гитлеру и нацистам, а также обвинил «сионистов» в подавлении свободы слова. В ответ на его заявление институт аннулировал присвоенную ему степень.
6. Чикаго
Когда Канье Уэсту было три года, он и его семья переехали в Чикаго, штат Иллинойс. Донда Уэст, его мать, была профессором английского языка и деканом в Государственном университете Чикаго, но оставила карьеру, чтобы стать менеджером сына. В Чикаго Канье активно участвовал в хип-хоп-сообществе. В 2003 году он основал в Чикаго благотворительный фонд Kanye West Foundation для помощи молодежи и борьбы с неграмотностью. В августе 2007 года фонд провел благотворительный концерт, собравший более 500 000 долларов. После смерти матери Канье переименовал фонд в The Dr. Donda West Foundation, который затем закрыл в 2011 году. У Канье и Ким четверо детей, включая дочку Чикаго «Шай Шай», названную в честь города, который имеет для него особую значимость.
По вертикали:
1. Дилан
Канье Уэст и Боб Дилан являются лидерами по количеству первых мест в ежегодном рейтинге Pazz & Jop среди музыкальных критиков, оба исполнителя занимали эту позицию четыре раза.
2. Рэп
После работы над альбомом Jay-Z The Blueprint Канье Уэст стал известным продюсером, но он все равно мечтал исполнять рэп. Несмотря на признание его таланта, звукозаписывающие компании не воспринимали его как рэпера. Они отказывали ему, указывая на несоответствие образу гангста-рэпера и его отличное от других представителей жанра детство.
3. Квели
Талант Канье Уэста как рэпера впервые заметил Талиб Квели. Уэст выступил продюсером альбома Квели «Quality», а одна из спродюсированных им композиций, «Get By», стала самым успешным сольным треком исполнителя. Во время концертного тура Квели взял Уэста с собой и позволил ему выступать вместе с ним, что стало одним из первых публичных выступлений Уэста. Позже Канье не раз благодарил Квели, в том числе в песне «Last Call» с его дебютного альбома.
4. Альбом
После выступлений с U2 в 2006 году на туре Vertigo Tour Канье Уэст решил записать альбом с музыкой для больших стадионов. Для его создания он использовал элементы электро и диско музыки 80-х и вдохновлялся такими рок-группами, как U2, The Rolling Stones и Led Zeppelin. Релиз альбома «Graduation» совпал с выходом «Curtis» 50 Cent, что вызвало между ними медийное противостояние. 50 Cent пообещал завершить карьеру в случае, если его альбом будет продаваться хуже, чем альбом Уэста. Оба альбома вышли 11 сентября 2007 года, и «Graduation» продался тиражом 957 тысяч копий за первую неделю, превзойдя Curtis с 691 тысячей.
Интересные факты о Канье Уэсте:
- В ноябре 2007 года от осложнений после пластической операции скончалась мать Канье Уэста, Донда Уэст. В ответ на эту трагедию в 2009 году губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подписал «закон Донды Уэст», который требует от пациентов обязательного прохождения медицинского обследования перед пластической операцией.
- Альбом Канье Уэста под названием «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» вышел 22 ноября 2010 года и получил восторженные отзывы критиков. Он занял первое место в 22 списках лучших альбомов 2010 года. Несмотря на высокую оценку, продажи альбома оказались ниже, чем у его предыдущих работ: за первую неделю было реализовано 496 000 экземпляров, но в последующие недели продажи начали снижаться, хотя альбом все же получил статус платинового в США. В дополнение к релизу Уэст также проводил акцию GOOD Fridays, выкладывая в интернет для свободного прослушивания отдельные треки каждую пятницу с 20 августа по 17 декабря 2010 года.
- В 2020 году Канье Уэст стал кандидатом в президенты США от Birthday Party. Его первый предвыборный митинг состоялся 19 июля 2020 года в Южной Каролине. Уэст выступал против запрета абортов и предлагал семьям, у которых родился ребенок, выплату в размере одного миллиона долларов.
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