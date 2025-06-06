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Министр информации Марков сказал о блокировке 18 тысяч ресурсов в Беларуси

Мининформации Беларуси ограничило деятельность 18 тысяч информационных ресурсов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство информации совместно с правоохранителями ограничили деятельность 18 тысяч информационных ресурсов в Беларуси, пишет БелТА.

Так, министр информации Марат Марков сообщил, что Мининформации ограничена деятельность 18 тысяч информресурсов, из которых около 7 тысяч признали экстремистскими.

— Только в прошлом году заблокировано более 3,15 тысяч ресурсов. И за пять месяцев 2025-го мы эту цифру уже достигли, — прокомментировал Марков.

Кроме того, он отметил, что 110 книг признали вредными для белорусских детей из-за пропаганды насилия, жестокости, порнографии, употребления наркотиков и т.д.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, чтобы повысить эффективность контроля и надзора.