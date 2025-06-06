В лесах Омской области проводится обработка от опасного вредителя

Главное управление лесного хозяйства известило о начале обработки лесов от опасного вредителя — шелкопряда. Она началась уже с 5 июня и будет проходить в утренние и вечерние часы при отсутствии осадков и обильной росы.
Так, обработка уже началась в Муромцевском районе. Она будет проведена в лесах возле районного поселка Муромцево, деревень Кокшенево, Лисино, Бергамак, Окунево, Ново — Рождественка, Больше — Никольск, Мало -Никольск, Карташово, Качесово, сел Артын, Костино Моховой привал, Камышено — Курское и рек Иртыш и Тара.
На время обработки лесов от их посещения необходимо воздержаться, также запрещен сбор грибов, ягод и дикорастущих растений, выпас скота. Также необходимо ограничить лет пчел на сутки с момента обработки.
Дополнительную информацию о местах проведения, препарате для обработки, карантинных мероприятиях можно получить по телефонам: (3812) 95−76−96; 8−962−057−36−16.