Как быстро собрать чемодан в поездку: восемь лайфхаков

Используйте набор емкостей тревел-сайз, чтобы взять с собой небольшой объем нужных косметических средств. Это удобно и для самолета, и для дорожного транспорта. Не нужно везти полноценный размер шампуня или крема для тела, чтобы использовать его всего несколько раз. Не забывайте, что многие гостиницы предлагают свои мини-наборы средств для душа. Учитывайте это, чтобы не брать лишнее.