В Екатеринбурге школьница набрала 100 баллов на ЕГЭ

— Анна Кондратьева из 11 «С» класса покорила ЕГЭ по литературе, получив максимальный балл! Это невероятное достижение, учитывая сложность экзамена. Но для Ани, целеустремленной и ответственной ученицы, это закономерный итог усердия, — сказано в сообщении.