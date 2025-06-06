В Екатеринбурге школьница набрала 100 баллов на ЕГЭ

Выпускница школы № 18 Анна Кондратьева показала блестящий результат по единому государственному экзамену (ЕГЭ). Девушка безупречно сдала литературу. Об этом сообщает tg-канал школы № 18 Екатеринбурга.
— Анна Кондратьева из 11 «С» класса покорила ЕГЭ по литературе, получив максимальный балл! Это невероятное достижение, учитывая сложность экзамена. Но для Ани, целеустремленной и ответственной ученицы, это закономерный итог усердия, — сказано в сообщении.
Руководство школы, а также педагоги поздравляют Анну с отличным результатом. Также слова благодарности выразили учителю русского языка и литературы Ольге Яковлевой.