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Два подростка на мотоцикле попали под колеса автомобиля в Башкирии

В ГАИ Башкирии сообщили подробности ДТП.

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Источник: Комсомольская правда

В Хайбуллинском районе Башкирии два подростка на мотоцикле были сбиты автомобилем. Об этом сообщили в региональном Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 29-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» выехала на встречную полосу и столкнулась с мотоциклом, на котором находились два подростка 14 и 15 лет.

После водитель пояснила, что выехала на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с автомобилем, выехавшим с парковки. По факту случившегося началась проверка.

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