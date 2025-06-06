Три дня в Воронежской области будут ловить пьяных водителей

Плановые мероприятие «Нетрезвый водитель» проводят на постоянной основе из-за серьезной статистики по аварийности. С начала 2025 года в Воронежской области зарегистрировали 107 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых погибли 29 человек и 129 получили ранения. Причем анализ показал, что наибольшее число ДТП с участием нетрезвых водителей происходят с пятницы по воскресенье.