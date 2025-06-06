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Три дня в Воронежской области будут ловить пьяных водителей

Автоинспекторы проведут рейды с пятницы по воскресенье.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

С 6 по 8 июня в Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции будут ловить пьяных водителей.

Плановые мероприятие «Нетрезвый водитель» проводят на постоянной основе из-за серьезной статистики по аварийности. С начала 2025 года в Воронежской области зарегистрировали 107 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых погибли 29 человек и 129 получили ранения. Причем анализ показал, что наибольшее число ДТП с участием нетрезвых водителей происходят с пятницы по воскресенье.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите об этой ближайшему наряду ДПС по телефону 112 (круглосуточно) или напишите сообщение в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что благодаря информации, присланной в чат-бот, в райцентре под Воронежем арестовали водителя, выпивавшего за рулем.