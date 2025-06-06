7 и 8 июня будет ограничен въезд на три кладбища Новосибирска

В субботу и воскресенье, 7 и 8 июня, в Новосибирске будет временно ограничено движение транспорта на территориях кладбищ Заельцовского, Гусинобродского и Клещихинского. Об этом информирует пресс-служба мэрии Новосибирска.
Ограничения вводятся из-за празднования Святой Троицы. С 9:00 до 19:00 проезд для личных автомобилей будет запрещен. Исключение составят только специализированные транспортные средства ритуальных и коммунальных служб.
Для поддержания порядка на всех городских кладбищах будут приняты дополнительные меры безопасности. За ситуацией будут следить сотрудники Управления МВД по Новосибирску.