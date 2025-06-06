Четыре автобуса и маршрутка изменят движение с 7 июня в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска временно изменятся маршруты общественного транспорта. С 7 июня по 1 сентября будет закрыт участок улицы Бийской от улицы Бийской до улицы Танкистов из-за работ по техническому перевооружению тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На время ремонтных работ автобусы № 39, 55, 57, 94 и маршрутка № 18 будут двигаться по изменённой схеме. Транспорт будет следовать по улице Танкистов, совершать правый поворот у дома 23/2, а затем продолжать движение по обычному маршруту. Работы выполняет подрядная организация ООО «Чистая энергия».
Горожанам рекомендуют планировать свои маршруты и учитывать изменения в расписании. В администрации напоминают, что временные неудобства связаны с важными работами по модернизации городской инфраструктуры. После завершения ремонта движение транспорта будет восстановлено в полном объёме.