Четыре автобуса и маршрутка изменят движение с 7 июня в Новосибирске

На время ремонтных работ автобусы № 39, 55, 57, 94 и маршрутка № 18 будут двигаться по изменённой схеме. Транспорт будет следовать по улице Танкистов, совершать правый поворот у дома 23/2, а затем продолжать движение по обычному маршруту. Работы выполняет подрядная организация ООО «Чистая энергия».