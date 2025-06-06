Скончался старейший житель Молдовы в возрасте 105 лет: Перед смертью он дал интервью и рассказал, как удалось прожить такую долгую жизнь

Скончался старейший житель Молдовы на 106-м году жизни. Константин Кожокару — старейший гражданин Молдовы, сообщает Moldova1.
Он родился в период румынской оккупации в Бессарабии. В годы Великой Отечественной войны воевал сначала в румынской армии, затем перешел в советскую армию.
В 1949 году его вместе с семьёй выслали в Сибирь, скорее всего, по доносу односельчан. Он вырастил четверых детей, двое из которых появились на свет в Сибири.
Константин Кожокару работал водителем, увлекался охотой до 94 лет, а на велосипеде ездил до 96 лет.
В одном из интервью, которое дал в возрасте 105 лет, он делился своим рецептом долголетия: больше движения, простая пища и здоровый образ жизни в молдавских Кодрах.
«Моя бабушка прожила 99 лет и 6 месяцев, и я молился Богу, чтобы прожить дольше». И вот — сумел, — вспоминал он осенью прошлого года.
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