«Запрет нескольких аккаунтов, электронные карты и переводы за границу». Лукашенко подписал указ о запретах для игорного бизнеса и онлайн-казино в Беларуси

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ о деятельности в сфере игорного бизнеса, сообщила пресс-служба президента.
Напомним, ранее Александр Лукашенко высказался о запрете банковских переводов за границу организаторам азартных игр: «Уходят деньги от проигранных квартир и машин».
Подписанный 6 июня указ президента направлен на упорядочение ведения игорного бизнеса и усиление контроля. Так, в Беларуси ужесточается механизм идентификации участников азартных игр. Теперь регистрироваться в виртуальных игорных заведениях можно будет или лично посетив реальное игорного заведение, или во время онлайн-видеосеанса.
Еще указ увеличил до 60 суток срок хранения видеозаписей с камер наблюдения в казино и других игорных заведениях. И теперь позволено эксплуатировать игровые автоматы старше 10 лет, если подтверждены соответствия их технических характеристик моделям, которые включены в госреестр. Ранее такие автоматы подлежали замене.
При этом указ о деятельности в сфере игорного бизнеса в Беларуси ввел ряд запретов. Теперь игроки не смогут иметь более одного игрового аккаунта, участвовать в азартной игре по указанию третьих лиц. Для организаторов принят запрет на предоставление электронных карт, денег или иных средств расчета, если у посетителя нет необходимой суммы.
А еще банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям запретили осуществлять денежные переводы от имени физлиц в пользу иностранных организаторов азартных игр.
Еще президентским указом закрепили меры для пресечения преступных схем в игорном бизнесе. Например, делать ставки и выплачивать выигрыш криптовалютой будет возможно только через резидентов Парка высоких технологий, являющихся операторами криптоплатформы или по обмену криптовалют.
Также документ определил механизм идентификации принадлежности денежных средств физлицам для допуска их к участию в азартных играх.
Кроме того, президент Беларуси подписал указ, чтобы повысить эффективность контроля и надзора.