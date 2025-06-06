«Запрет нескольких аккаунтов, электронные карты и переводы за границу». Лукашенко подписал указ о запретах для игорного бизнеса и онлайн-казино в Беларуси

При этом указ о деятельности в сфере игорного бизнеса в Беларуси ввел ряд запретов. Теперь игроки не смогут иметь более одного игрового аккаунта, участвовать в азартной игре по указанию третьих лиц. Для организаторов принят запрет на предоставление электронных карт, денег или иных средств расчета, если у посетителя нет необходимой суммы.