Омский «Авангард» заключил контракт с защитником «Автомобилиста»

ХК «Авангард» продолжает формировать команду на следующий сезон. Клуб подписал двухсезонный контракт с 34-летним защитником Джесси Блэкером. В прошлом он выступал за «Автомобилист».
«Опытный мастер, способный одинаково хорошо играть в атаке и в защите, в большинстве и меньшинстве. Блэкер — защитник с правым хватом, что дает больше вариантов тренерскому штабу в различных игровых ситуациях. Джесси давно выступает в КХЛ, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и по человеческим качествам, и по профессиональным. Надежный командный игрок, мы очень рады, что он теперь в нашем клубе», — прокомментировал приход новичка генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
В КХЛ Блэкер провел 441 матч, забил 28 шайб, на его счету 106 передач. В «Автомобилисте» за 53 матча он набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+12».