«Победа» будет оспаривать увеличение норм ручной клади

В пункте 135 ФАП № 82 сказано, что пассажир может провозить в ручной клади сверх нормы и без доплаты следующие вещи: рюкзак или дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание на время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка типа люльки, коляски и тому подобного, если он летит с ребенком. Кроме того, пассажир может взять на борт вещи, без которых он не может обойтись по состоянию здоровья: лекарства, диетическое питание на время полета, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. Также пассажир может взять в самолет товары из магазина беспошлинной торговли в запечатанном (опломбированном) пакете.