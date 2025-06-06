«Победа» будет оспаривать увеличение норм ручной клади

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Авиакомпания «Победа» (входит в «Аэрофлот») будет оспаривать решение Щербинского суда Москвы об увеличении норм ручной клади, сообщила компания.
Иск в Щербинский суд Москвы подал московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В заявлении он указывал, что в ходе проверки ООО «Авиакомпания “Победа” выявлены крайне малые, необоснованные габариты провоза ручной клади. Истец просил признать незаконными действия авиакомпании, которая в своих правилах перевозки установила нормы бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами до 4*36*30 сантиметров и требования к товарам из магазинов duty-free, которые должны быть упакованы в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет габаритами не более 10*10*5 сантиметров.
«Решение суда не вступило в законную силу. Мы будем оспаривать данное решение в установленные законом сроки. Отметим, что наши габариты провоза ручной клади определены в соответствии с рекомендацией производителя наших воздушных судов — компании Boeing и рассчитаны исходя из деления объема багажных полок на число пассажирских кресел для безопасного и максимально комфортного размещения клиентов на борту с учетом нашей традиционно высокой загрузки рейсов — 95%», — сообщили в «Победе».
В прокуратуре посчитали, что «Победа» злоупотребляет своим правом, создает видимость свободного выбора, намеренно определила габариты ручной клади с минимальными значениями, что приводит к невозможности ее использования пассажирами. Истец указывал, что установленные нормативы направлены на обход положений действующего законодательства и ущемляют права пассажиров.
В пункте 135 ФАП № 82 сказано, что пассажир может провозить в ручной клади сверх нормы и без доплаты следующие вещи: рюкзак или дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание на время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка типа люльки, коляски и тому подобного, если он летит с ребенком. Кроме того, пассажир может взять на борт вещи, без которых он не может обойтись по состоянию здоровья: лекарства, диетическое питание на время полета, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. Также пассажир может взять в самолет товары из магазина беспошлинной торговли в запечатанном (опломбированном) пакете.
В документах суда указано, что в 2018 году Верховный суд вынес решение по заявлению «Победы», которая пыталась добиться признания этого пункта частично недействительным. Тогда Верховный суд подчеркнул, что выводы авиакомпании основаны на неправильном толковании норм права, а указанные пункты Федеральных авиационных правил взаимосвязаны и устанавливают общие правила для пассажира на провоз ручной клади «как с учетом ее веса, так и в отдельных случаях видовых характеристик». Кроме того, судом было акцентировано внимание на то, что предполагается добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.
Данные изменения авиакомпания «Победа» должна ввести в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда. Мотивированное решение было принято Щербинским судом Москвы 2 июня и в законную силу пока не вступило. С этой даты у сторон есть месяц для подачи апелляционной жалобы в Мосгорсуд.