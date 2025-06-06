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На Гребном канале в Ростове-на-Дону проведут Чемпионат России по плаванию

120 пловцов из разных регионов России посетят соревнования в Ростове.

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Источник: Комсомольская правда

7 июня на Гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону откроют Чемпионат России по плаванию на открытой воде. Об этом рассказал министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

По словам чиновника, соревнования в донской столице соберут 120 спортсменов из разных регионов страны. Женщины и мужчины будут участвовать в заплывах на 5 и 10 км, а также в эстафете 4×1250 м.

— Плавание — базовый для региона вид спорта, им занимаются более 60 тысяч человек. Более 9 тысяч спортсменов проходят подготовку в 38 учреждениях спортивной направленности, — прокомментировал Самвел Аракелян.

Отметим, ранее пловцы из Ростовской области завоевали на Олимпийских играх 11 медалей, а в 2025 году в состав российской сборной по плаванию включили восемь донских спортсменов разных возрастов.

Добавим, Гребной канал «Дон» — одно из крупнейших спортивных сооружений на юге России, здесь тренируются 2,7 тысячи человек. В 2016—2017 годах в ходе реконструкции на объекте создали условия для проведения всероссийских и международных соревнований по 12 олимпийским дисциплинам.

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