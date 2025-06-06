Обнаружен один из самых ярких квазаров в современной Вселенной

Новые снимки SRGA J2306+1556 указали на то, что он представляет собой квазар, окруженный очень плотным слоем из газа и пыли и при этом являющийся одним из самых мощных и ярких объектов такого рода. В дополнение к этому, ученые обнаружили в архивных данных с наземных радиотелескопов, что эта галактика также активно излучает в радиоволновой части спектра и обладает своеобразными плазменными «ушами», что говорит о высоком уровне активности сверхмассивной черной дыры в ее центре.